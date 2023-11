Prek slamnatih družb uvažali avte in zatajili davek

V nadaljevanju preberite:

Ana Marija Stopar, 36-letnica, zoper katero je bil včeraj razpisan predobravnavni narok v primeru, v katerem so ob njej obtoženi še njen stric Tomaž Stopar, Rok Furlan ter še pet soobtoženih ljudi ter podjetje FIN-NEP inženiring, d. o. o, je na sodišču krivdo priznala.

Obtoženim očitajo, da so pri uvozu ter (pre)prodaji vozil zatajili več kot milijon evrov davka na dodano vrednost ter še »vsaj 241 275 evrov od davka na motorna vozila,« kot je obtožnico predstavil okrožni državni tožilec Matija Hostnik.

Stoparjeva je prišla v sodno dvorano v spremstvu slovitega advokata Mira Senice, ki je na začetku sodniku Cirilu Keršmancu povedal, da so se s tožilstvom več mesecev dogovarjali in dogovorili o sporazumu o priznanju krivde, ki so ga prinesli s seboj. Obtožena je opisala svoje delovanje v podjetju FIN-NEP inženiring, d. o. o, v lasti njenega strica Tomaža: »Bila sem zaposlena, da sem pomagala stricu in družini, nisem delala za denar.« Kljub temu pa je vsak mesec prejela 800 evrov bruto plače, del plače pa je dobila v gotovini.