Prespal pri starših in jih zgodaj zjutraj zabodel

Včerajšnja družinska tragedija v Zalogu pri Šempetru na območju Žalca še vedno zelo odmeva. 36-letni sin je okoli pol šestih zjutraj z nožem napadel 57-letno mamo, ki je poškodbam podlegla. Huje je poškodoval tudi 60-letnega očeta, ki pa je zunaj smrtne nevarnosti, je danes povedal vodja oddelka za splošno kriminaliteto celjskih kriminalistovKot je dejal Vogrinec, je policijo o tragediji obvestil občan, najverjetneje je šlo za soseda, kamor se je oče zatekel po pomoč. Vogrinec je pojasnil, da so po ogledu kraja dejanja in z zbiranjem obvestil ugotovili, da je osumljeni s sobote na nedeljo prespal pri starših, kjer sicer ni živel: »Okoli pol šeste ure zjutraj pa je z nožem najprej napadel mamo, kar je prebudilo očeta in ji je poskušal pomagati, takrat pa je več udarcev z nožem sin zadal tudi očetu. Potem je odšel iz hiše.«Osumljenega ali družine nikoli doslej niso obravnavali zaradi suma nasilja v družini. So pa sina obravnavali zaradi kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog, za prekrške javnega reda in miru ter prometne varnosti, je še dejal Vogrinec. Po podatkih policije je imel osumljeni že dalj časa težave s prepovedanimi drogami in je zaradi tega iskal pomoč, tudi v tujini, a je bil več kot leto dni v Sloveniji.Kot je še dejal Vogrinec, so osumljenega izsledili v bližini kraja dejanja, aretaciji pa se ni upiral. Zdaj je pridržan na policiji, je še dejal Vogrinec: »Zvečer ali jutri zjutraj bo priveden k preiskovalnemu sodniku. V kakšnem stanju je posameznik, ne moremo govoriti, saj gre za stvar zdravniškega osebja. To je ocenilo, da je osumljeni sposoben za pridržanje.« K preiskovalnemu sodniku ga bodo privedli s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora in poskusa umora, za kar mu grozi najmanj 15 let zaporne kazni.