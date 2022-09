Pri Čevljarskem mostu utonil moški

Policisti so bili danes nekaj minut pred 3. uro obveščeni o padcu moškega v Ljubljanico pri Čevljarskem mostu. 41-letnega občana sta v vodi opazila mimoidoča in ga ob pomoči drugih prisotnih izvlekla iz vode, so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.

Na kraju so posredovale reševalne ekipe, kljub oživljanju pa je moški umrl. Policisti so na kraju opravili ogled, nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. Po prvih informacijah smrt ni posledica kaznivega dejanja.

O vseh ugotovitvah bodo policisti obvestili pristojno državno tožilstvo.