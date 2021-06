Pri naselju Medvedje Brdo traktor pokopal lastnika

Pri naselju Medvedje Brdo v občini Logatec se je zjutraj med košnjo trave prevrnil kmetijski traktor in pod sabo pokopal voznika. Kljub hitri intervenciji reševalnih služb je voznik traktorja umrl na kraju dogodka.



Gasilci PGD Dolnji Logatec in Medvedje Brdo so zavarovali kraj dogodka in v sodelovanju z reševalci nujne medicinske pomoči Logatec poškodovanemu nudili prvo pomoč z oživljanjem. Kljub hitri intervenciji reševalnih služb je oseba umrla na kraju dogodka, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

