Pri padcu v potok umrl kolesar

Zjutraj je na Ljubljanski cesti na Bledu kolesar, ki je peljal v smeri Lesc, zapeljal s ceste in pristal v potoku, so sporočili iz državnega centra za obveščanje. Policisti sumijo, da bi se nesreča lahko zgodila že ponoči, saj vozišče tam ni osvetljeno.

Posredovali so gasilci, ki so kolo in kolesarja prenesli nazaj na cesto, vendar pa kolesar padca ni preživel. Odrejena je bila obdukcija.