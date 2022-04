Pri Zadru v prometni nesreči umrle tri slovenske državljanke

Blizu Zadra se je danes okoli poldneva zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena osebni avto in tovornjak. V nesreči so menda življenje izgubile tri slovenske državljanke, poročajo hrvaški mediji. Po poročanju portala Zadrski.hr naj bi bile žrtve stare 66, 61 in 55 let.

»Danes okoli 12. ure se je na županijski cesti ŽC-422 blizu podvoza v Donjem Zemuniku zgodila prometna nesreča s smrtnimi žrtvami, v kateri sta bila po prvih informacijah udeležena osebno vozilo in tovornjak. Na teren so bile takoj po prijavi napotene vse dežurne službe,« so sporočili z zadrske policijske uprave.

»V prometni nesreči osebnega avtomobila z ljubljanskimi registrskimi oznakami in tovornjaka z zadrskimi registrskimi oznakami so umrle tri ženske,« je za hrvaški časnik Večernji list dejal državni tožilec v Zadru Denis Sokol. Dodal je, da je osebni avto nenadoma zavil na nasprotni levi pas, po katerem se je pripeljal hrvaški državljan, ob trku pa je avtomobil vrglo v zid.