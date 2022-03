Prijeli so jo v Nemčiji po osmih mesecih bega

V nadaljevanju preberite:

Po slabih osmih mesecih bega so v Nemčiji 17. marca prijeli 38-letno bolgarsko državljanko Eleno Nikolaevo Despovo, ki jo je Slovenija iskala s pomočjo Europola. Pri nas jo namreč čaka prestajanje štiriletne zaporne kazni zaradi sodelovanja v hudodelski združbi, ki je mlade tujke silila v prostitucijo in z njimi zaslužila dobra dva milijona evrov, denar pa oprala prek svojih podjetij.

»Prijetje je rezultat zbranih informacij kriminalistov uprave kriminalistične policije z Generalne policijske uprave in intenzivnega sodelovanja s policijami Bolgarije, Avstrije in Nemčije. Sledili bodo postopki za izročitev iskane osebe slovenskim pravosodnim organom,« so sporočili iz slovenske policije.

Ker se je Despova, ki je bila zaradi pranja denarja, pridobljenega s kaznivimi dejanji, in kaznivega dejanja trgovine z ljudmi pravnomočno obsojena na štiri leta zapora, požvižgala na poziv na prestajanje kazni zapora, so jo iskali od julija lani, tudi s tiralico, ki jo je na spletnih straneh Europola objavila slovenska policijska enota v sklopu mreže ENFAST (Evropska mreža enot za ciljno iskanje ubežnikov). Prijeli so jo v Nemčiji, kjer je uporabljala ponarejene dokumente.