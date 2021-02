Prva naveza alpinistov na Storžiču žrtev razmer

Reševalci bežali pred drugim plazom



Umrl tudi izkušen gorski reševalec

Gorska reševalna služba Tržič je danes po sobotnih plazih na Storžiču, ki sta odnesla tri življenja , sporočila, da je bila prva naveza alpinistov žrtev razmer, ki jih je krojil veter, in so se nenadoma poslabšale. Druga alpinista pa sta kljub prvi nesreči nadaljevala z vzponom in doživela nesrečo, ki je ogrozila tudi delo gorskih reševalcev.Kot so pojasnili v reševalni zvezi, jih je regijski center za obveščanje v soboto obvestil o snežnem plazu v Kramarjevi smeri v Storžiču. Po opravljenem klicu z očividcema so ugotovili, da je plaz odnesel dve osebi, ki ne kažeta življenjskih znakov. Sprožili so reševalno akcijo z aktivacijo celotnega moštva ter posadko helikopterske nujne medicinske pomoči na Brniku. Nekaj minut za tem je bil aktiviran tudi helikopter policije, ki je opremljen z napravo za iskanje pogrešanih v plazu.Na kraj nesreče je odšla predhodnica, ki je štela pet članov od tega en zdravnik. Zdravnika in enega reševalca so s helikopterjem prepeljali do ponesrečencev. Pridružila se jima je tudi posadka helikopterske nujne medicinske pomoči. Ugotovili so, da sta ponesrečenca podlegla poškodbam.»Začeli smo s helikopterskim prevozom preminulih v dolino. Tik pred dvigom drugega ponesrečenca sta alpinista, ki sta se nahajala v zgornjih pobočjih Storžiča, sprožila snežni plaz. Ekipa, ki je bila tik pred koncem dela na kraju nesreče, je bila preko radijske postaje obveščena o ponovnem plazu. Vsi štirje so zbežali pred plazom in si rešili življenje. Med begom sta se dva reševalca poškodovala,« so navedli. Drugi plaz je s seboj prinesel tudi dva alpinista. Eden je preživel s težjimi poškodbami, drugi je umrl. Sledilo je reševanje poškodovanih in prevoz preminulih.Predsednik Društva gorske reševalne službe v Tržičuje za STA pojasnil, da so med reševanjem prve naveze opazili drugo navezo dveh fantov, ki sta nadaljevala vzpon. »Zakaj sta nadaljevala, ne vem, zato ju tudi ne gre obsojati, čeprav sta morala videti helikopter in reševalce,« je dejal. Po Primožičevih besedah je včerajšnja nesreča ena večjih in bolj tragičnih nesreč po letu 1977 v tržiščem koncu.Pri reševanju je sodelovalo 24 reševalcev, in sicer gorski reševalci, vodniki lavinskih psov, združena ekipa Gorske reševalne zveze Slovenije in helikopterske nujne medicinske pomoči, ter helikopterja vojske in policije.Pristojni sicer odsvetujejo gibanje v visokogorju, saj so razmere zaradi velike nevarnosti proženja snežnih plazov, nizkih temperatur in močnega vetra izredno nevarne. Temperature v visokogorju so okoli minus 20 stopinj Celzija, pihajo tudi močni vetrovi severnih in severovzhodnih smeri. Ob tem so v reševalni zvezi zapisali, da je v prvi navezi ponesrečenih življenje izgubil tudi izkušeni gorski reševaleciz Tržiča, ki je bil zadnjih deset let zelo aktiven v gorski reševalni službi, bil je tudi inštruktor in član izpitne komisije za gorske reševalce. S svojim delom je, kot so dodali, dvignil nivo reševalnega dela.