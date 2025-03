Prvi kriminalist je izgubil tožbo

V nadaljevanju preberite:

Nekdanji dolgoletni vodja kriminalistične policije na Policijski upravi (PU) Koper Dean Jurič se je na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani zaman trudil dokazati, da so ga s premestitvijo na upravo avtocestne policije (UAP) leta 2021 dejansko želeli degradirati. »Včasih imaš občutek, da se bojuješ z mlini na veter,« je zavrnitev tožbenega zahtevka komentiral njegov odvetnik Uroš Leben.

Danes že upokojeni Dean Jurič je v tožbi od države zahteval razveljavitev sklepa o premestitvi na drugo delovno mesto in obračun ter izplačilo razlike v plači med 50. in 51. plačilnim razredom, skupaj s prispevki in davki od 21. aprila 2021 oziroma od dneva premestitve.