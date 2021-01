Ptice prek meje v elitne italijanske restavracije

V nadaljevanju preberite:



»Ocenjujemo, da je v enem letu čez slovenske meje nezakonito pretihotapljenih med 34.000 in 172.000 ptic,« pravijo v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (Dopps). Ptice, ki večinoma končajo na italijanskih krožnikih, pa lovijo tudi pri nas.



V Sloveniji je letno tako po ocenah nezakonito ulovljenih ali ubitih od 14.000 do 49.000 ptic. V obdobju med letoma 2000 in 2019 so v Doppsu našteli že 428 primerov kaznivih dejanj. V letu 2019 je bilo na službe, pristojne za preganjanje tovrstnega kriminala, skupaj vložili 43 prijav, in sicer le za nedavne primere z zadostnimi dokazi ali utemeljenim sumom o nezakonitem ravnanju.