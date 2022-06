Ptujska frizerka se je rešila še kazenskega postopka

V nadaljevanju preberite:

Tožilstvo je tožbo vložilo po končani finančni preiskavi, ki je pokazala, da so bili dohodki Vrbnjakove partnerice prenizki za odmero dohodnine in je prejemala otroški dodatek, pa je kljub temu kupila zemljišči, bila je lastnica, uporabnica oziroma najemnica audijev A8 in A6, bmw X6, mercedesa ML 350. Toda Vlasta Mrčinko je sodišče prepričala, da je nakup parcele in gradnjo hiše z bazenom v okolici Ptuja financirala s privarčevano gotovino, ki izvira še iz časa pred obdobjem, zajetim s finančno preiskavo.

Z Vrbnjakom naj bi bila prodala nekaj nepremičnin in prejela gotovino po prodajnih pogodbah, za katere tožilstvo sicer trdi, da so fiktivne, priče preiskovanke pa neverodostojne.