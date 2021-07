Racman prostitucijo v Marini vodil iz ozadja

V nadaljevanju preberite:

Nekdanji ubežnik, ki so ga v Kanadi prijeli tamkajšnji policisti in ga izročili Sloveniji, je v zagovoru poudaril, da se ukvarja z investicijami, ne upravljanjem podjetij, ter da je bila Marina le ena od njegovih investicij. »Stari objekt, v katerem je bila Marina, se je sprva obnovil [ta sredstva je priskrbel Racman], po dveh letih in pol je imela Marina željo odkupiti objekt, jaz sem priskrbel upravitelja,« je dejal o tem, da je bil tako le dvakrat vpleten v klub. Ni pa nadziral prihodkov in stroškov podjetja Cratos, imel kontrole nad obiskovalci in drugim. »Za investicijo pri Marini sem se odločil po skrbnem premisleku, na podlagi številnih posvetovanj s pravniki in zagotovil, da je taka zadeva zakonita.« Klub je ponujal erotično vzdušje in intimo, vedel je, da je v klubu prostitucija, a da ni bilo nobenega izkoriščanja, vsi gostje so tja prišli prostovoljno, kar se je med njimi dogajalo, je bilo prav tako prostovoljno, se je zagovarjal Racman. »Vse je bilo zakonito, sicer ne bi šel v tako investicijo.«