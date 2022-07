Raka so mu zdravili z antibiotiki

V nadaljevanju preberite:

Svojci Steva Petroviča so devet let od njegove smrti in po sedmih letih pravdanja s pravnomočno sodbo novogoriškega okrožnega sodišča dokazali tisto, kar ves čas vztrajno trdijo: da je enoletna zamuda pri diagnosticiranju raka na pljučih v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici Petroviču bistveno znižala preživetje oziroma da so strokovne nedoslednosti privedle do za bolnika usodne prepozne postavitve diagnoze raka na pljučih.

»Po enem letu napačnega in premalo skrbnega zdravljenja sem soočen z grozljivo novico, da mi preostane le še nekaj mesecev življenja,« je tik pred smrtjo zapisal 56-letni Petrovič iz Solkana. »Včasih se mi zdi, da sanjam. Upam, da mi bodo povedali, da je tudi zadnja grozljiva diagnoza zgrešena,« je še dodal.

Spomnimo, da je Solkanec, ki je bil verižni kadilec, poleti 2012 poiskal pomoč v bolnišnici, ker ni prišel do sape in je težko dihal. Pulmolog dr. Damjan Birtič je posumil, da bi odkrita približno pet centimetrov velika bula lahko pomenila pljučnega raka, vendar naj bi zdravil le vnetni pojav in pacientu predpisoval antibiotike. A njegovo zdravstveno stanje se je iz dneva v dan slabšalo. Zato je 56-letnik poiskal pomoč v zasebni ordinaciji dr. Marjana Šadla, ta pa ga je pod nujno poslal na Golnik. Tam so Petroviču poleti 2013 sporočili, da ima pljučnega raka v zadnjem stadiju. Nekaj mesecev kasneje, 31. decembra 2013, je umrl.