Jože Možina s tožbo nad Svetlano Makarovič

Novinar Televizije Slovenija Jože Možina je proti književnici, glasbenici in igralki Svetlani Makarovič vložil odškodninsko tožbo zaradi domnevno grobega in nedopustno žaljivega napada na njegovo čast in dobro ime. Poleg opravičila in objave sodbe zahteva 2000 evrov odškodnine.

»Kdo poklicni je lažnivec, kdo potvarja zgodovino, kdo ponižni hlapec vlade, o, poznamo ga, Možino!« je 21. januarja 2022 na protivladnem protestu kolesarjev Makarovičeva začela svojo pesem Utrip laži, zaradi katere se je zdaj znašla na pravdnem oddelku ljubljanskega okrajnega sodišča.