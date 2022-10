Ropar je zmečkal denar in ga stlačil v usta

V nadaljevanju preberite:

Ramić je v včerajšnjem zagovoru uvodoma pojasnil, da je zaradi druge kazenske zadeve prišel iz zapora natanko mesec dni pred tem tem dogodkom. Takoj je naletel na neko žensko, narkomanko, ki pa ni bila dobra družba. Devetega aprila sta pila in se omamila s kokainom. Pravi, da kombinacija obeh pri človeku ne povzroči stanja neprištevnosti, saj da si lahko samo še bolj prišteven. »Kokain te bolj razbistri,« je razložil.

Znanec mu je dal tudi pomirjevala sanval, ki jih je sprva spravil v predal. Ker tistega večera zaradi kokaina ni mogel zaspati, jih je vzel preveč. Kasnejšega dogajanja se ni več spomnil. »Zbudil sem se na PP Moste v pridržanju. Rekli so mi, da sem zagrešil rop.« S Povšetove je pozneje klical tudi nekega Roberta, ki mu je dejal, da je bil 9. aprila pri njem. In tudi tega se ni spomnil. »Povedal mi je, da nisem vedel zase, da sem padel prek oldtimer motorja od soseda in zlomil žmigavec.«