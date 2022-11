S pomočjo Slovencev ogoljufali britanski BBC

V nadaljevanju preberite:

Pri pranju denarja se je očitno še najbolj izurila Erika Novak. Februarja lani je bila že obsojena zaradi pranja denarja, zadeva pa je po neuspeli pritožbi na višje sodišče tudi že postala pravnomočna. Kot nezakonita zastopnica Društva za rekreacijo, pomoč in dobrodelnost Megy je januarja 2019 sprejela dobrih 75 tisoč evrov, ki so bili pridobljeni s kaznivim dejanjem goljufije na račun madžarskega farmacevtskega podjetja Patriapharma. Tudi tam je šlo za vdor neznanca v elektronsko pošto, in sicer indijskega državljana Madavija Venkamasetija. S predstavnikom Patriapharma Istvanom Lennerjem se je dogovoril za dobavo 200 kilogramov kemijske sestavine biperidena, ob plačilu avansa v višini polovice kupnine, ki je znašala okoli 170 tisoč ameriških dolarjev.