S tihotapljenjem cigaret bi iztržili šest milijonov evrov

Na celjskem okrožnem sodišču se je začelo sojenje domnevnim članom hudodelske združbe, štirim Celjanom, ki naj bi tihotapili cigarete, za katere niso predložili ustrezne carinske deklaracije, posel pa so organizirali prek ilegalnih družb, ustanovljenih prav s tem namenom.

Trije od četverice, ki naj bi organizirala tihotapljenje cigaret iz Litve in Rusije v Evropsko unijo, krivde za dejanja, ki jim jih očita obtožnica, niso priznali. Obtoženi se na glavni obravnavi niso želeli zagovarjati, niti odgovarjati na vprašanja tožilstva in obrambe.

Pred sodni senat, ki mu predseduje Marko Brišnik, so stopili le trije, in sicer Slavko Djaković, ki so ga privedli iz pripora, njegov sin Rok Djaković in Milan Rkman, medtem ko obdolženi Tomaž Potočnik tega ni smel, ker ni hotel opraviti testiranja na koronavirus. Pozneje je senat sklenil, da se Potočnik začasno izloči iz postopka in mu bodo sodili ločeno.