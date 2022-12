Še vedno ni znano, kdo je umoril 26-letnega Novogoričana

V nadaljevanju preberite:

Skoraj leto dni je minilo od torka, 11. januarja, ko je sprehajalka na koncu Streliške ulice v Novi Gorici našla v krvi ležečega 26-letnega domačina Tomaža P. Čeprav so nekaj dni po najdbi trupla tamkajšnji kriminalisti povedali, da so na kraju najdbe zavarovali številne sledi in dokaze, je storilec javnosti še vedno neznan.

Namigovanja našega vira, da naj bi zadeva obležala v predalu, so na Policijski upravi Nova Gorica ostro zanikali in hkrati dodali, da je preiskava izjemno zahtevna in obsežna.