Skoraj čudež: pod snežnim plazom bil ujet sedem ur in preživel

Moškega, ki ga je na severu Norveške zasul plaz, so, potem ko je bil kar sedem ur ujet pod snegom, izvlekli živega, poroča novinarska agencija AFP, ki se sklicuje na lokalne medije.

Pri zavesti so ga našli danes, kmalu po polnoči, in sicer pod približno 1,5 metra snega na območju občine Lyngen. Ugotovili so, da je skoraj sedem ur preživel v zračnem žepu, od koder je lahko poklical policijo.

Razmere pod snežnim plazom so sicer neusmiljene. »Ljudje se običajno zadušijo v desetih minutah, če so zasuti pod snegom,« je za časopis iTromso navedel Audun Hetland, raziskovalec plazov z univerze v Tromsu. »Nekateri preživijo dlje, toda sedem ur je skoraj edinstveno v zgodovini,« je dodal. Kristian Midtgard, vodnik psov, ki je s svojim psom Whiskyjem našel moškega, je za TV2 povedal, da je bilo »zelo presenetljivo, da je še vedno živ.« Sodeč po izkušnjah in statistiki praktično ni mogoče preživeti, če ostaneš zakopan tako dolgo, je dodal.

Tudi župan mesta Lyngen Erik Larsen je to označil za čudež. Moški je bil sicer del skupine treh tujih turistov na smučarski turi v regiji, kjer so oblasti opozorile, da obstaja velika nevarnost snežnih plazov. Drugega člana trojice je prav tako zajel sneg in ga odnesel v vode fjorda pod njim. Uspelo mu je priti na kopno in stopiti v stik z oblastmi.

Iskalna akcija se nadaljuje, saj ostaja pogrešana še ena ženska.