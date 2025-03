Slovenci se po nesreči na Norveškem vračajo domov, iskanje pogrešane še traja

Po nesreči na Norveškem, v kateri so bili udeleženi trije slovenski državljani, se poškodovani Slovenec po podatkih ministrstva zunanje zadeve ne nahaja več v bolnišnici in se vrača domov. Iz bolnišnice je bil že odpuščen in bo skupaj s preostalimi člani skupine predvidoma v soboto prispel v Slovenijo.

Iskanje pogrešane osebe se žal nadaljuje brez novih informacij. Norveške reševalne službe še vedno izvajajo iskalno akcijo, ki poteka podnevi in ob ugodnih vremenskih razmerah – te so trenutno ustrezne.

Dogajanje na terenu še naprej spremlja uslužbenec Veleposlaništva RS v Kopenhagnu, ki nudi pomoč pri organizaciji povratka in ostaja v stalnem stiku z reševalnimi službami.