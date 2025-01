So mejni policisti prezrli ugrabljenega Belokranjca?

V nadaljevanju preberite:

Aprila bodo minila že tri leta, odkar je danes 85-letni Miroslav Moravec iz Malega Nerajca pri Dragatušu v Beli krajini na dvorišču ljubljanskega okrožnega sodišča sodnici Boženi Novak dokazoval, kaj je v resnici lahko videl iz prtljažnika svojega osebnega avtomobila ford C-max. Vanj so ga 8. maja 2019 strpali trije migranti in ga še zvezali.

V prtljažniku je moral ležati več ur, pri čemer je imel glavo ves čas nad blatnikom vozila in v nivoju zadnje premične police. Te, kot je aprila 2022 še enkrat povedal sodnici Novakovi, nikoli ni uporabljal.

V tistih šestih urah, ki jih je moral preživeti v avtomobilu, oziroma vse do trenutka, ko so ga ugrabitelji v občini Divača izpustili na prostost, je občasno lahko pokukal izpod odeje, s katero so ga pokrili.

Moravec trdi, da je prepoznal kar precej krajev v bližini svojega doma, tudi most na mejnem prehodu Sodevci, ki loči Slovenijo in Hrvaško. »Hvala bogu, zdaj bom lahko zakričal 'rešite me',« je upal. A zaman, saj na mejnem prehodu »ni bilo žive duše«.