Deklice še niso našli, mama v priporu zaradi nevarnosti vplivanja na priče

34-letnica, ki naj bi svojo triletno hčerko utopila v Savi, se je v petek na zagrebškem sodišču branila z molkom. Iskanje otroka se je prevesilo v četrti dan, na terenu so številni pripadniki intervencijskih služb, od gasilcev in reševalcev do gorskih reševalcev, potapljačev ter drugih članov civilne zaščite. Sodnik je za mamo odredil enomesečni pripor, poroča Jutarnji list.

Danes bo več kot 70 kilometrov veliko območje okrog reke Save in v njej prečesavalo približno sto ljudi. V pomoč so jim tudi brezpilotna letala, različna vozila in termovizijske kamere. Iskanje je tudi zaradi neugodnih vremenskih razmer zahtevno.

Ob tem zagrebški kriminalisti, še poroča Jutarnji list, kljub temu, da so že ovadili mater zaradi težkega umora, nadaljujejo z zbiranjem podrobnosti primera, ki je šokiral vso hrvaško javnost. Opravili so pogovore s soprogom 34-letnice, z njeno sestro, mamo in znanci, da bi tako lahko rekonstruirali dogodek ter našli motiv za njeno dejanje.

Čeprav trupla deklice še niso našli, bi lahko primer hitro zaključili, če bodo preiskovalci našli dovolj dokazov, da je mama res storila umor. Kolikor je znanega doslej, se je 34-letnica usodnega dne nekaj po 15. uri z otrokom odpeljala proti Jankomirskemu mostu. Ko bodo našli dekličino truplo, bo jasno, ali je posledica smrti utopitev ali pa je umrla, še preden je mama z njo zakorakala v reko.

Mama je po dejanju sicer sama poklicala številko 192 in prijavila svoje dejanje. Na teren so se takoj odpravili reševalci, poroča Jutarnji list.

Žensko so takoj priprli, saj kriminalisti menijo, da bi lahko vplivala na priče, predvsem na družinske člane. Med preiskavo bo morala tudi na psihiatrični pregled, da bodo ugotovili njeno morebitno neprištevnost v času kaznivega dejanja.