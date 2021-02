Sodne dražbe odslej tudi prek spleta

Z današnjim dnem je začel delovati portal e-dražbe, kjer bodo na enem mestu objavljene aktualne dražbe slovenskih sodišč. Sistem, ki ga podpirajo vse računalniške platforme, bo na voljo vse dni v tednu 24 ur na dan. Prvo spletno draženje pri prodaji nepremičnin v izvršilnih postopkih bo možno v začetku marca. Na leto naj bi izpeljali okoli 5000 spletnih dražb.



Do februarja so bile dražbe v sodnih izvršilnih postopkih možne le tako, da so bili dražitelji fizično navzoči na lokaciji posamezne dražbe. A ker takšen sistem le delno dosega cilj najučinkovitejšega poplačila terjatev, so na vrhovnem sodišču s pomočjo zunanjega izvajalca zasnovali sistem spletnega iskalnika prodaj v sodnih postopkih in elektronskega draženja. »Ta bo vsem zainteresiranim kupcem s pomočjo naprednega iskalnika omogočal hiter, enostaven in brezplačen dostop do podatkov o predmetih prodaje v sodnih postopkih, s prijavo prek sistema si-pass pa tudi lokacijsko neodvisno in anonimno spletno draženje.



Na ta način bo zagotovljena širša dostopnost do javnih dražb, preprečilo pa se bo tudi dogovarjanja in izsiljevanja med dražitelji na javnih dražbah, kar vse bo omogočilo učinkovitejše poplačilo upnikovih terjatev,« pojasnjujejo na vrhovnem sodišču.

Na portalu e-dražbe, ki bo postopoma – glede na roke prodaj v že objavljenih dražbah – nadomestil objave na spletnih straneh sodstva in posameznih sodišč, bodo na enem varnostno podprtem spletnem mestu objavljene vse prodaje nepremičnin, premičnin in pravic, ki se opravijo v sodnih postopkih. Draženje, ki bo potekalo popolnoma anonimno, bo za zdaj možno le pri prodaji nepremičnin in pravic v izvršilnih postopkih, način draženja pri drugih tipih postopkov pa bo viden na spletnem portalu, še pravijo.

