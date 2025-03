V nadaljevanju preberite:

Pred devetimi meseci so novomeški kriminalisti opravili hišno preiskavo v dveh hišah, v Šentjerneju in Dolenjskih Toplicah. Ob tem so se njihovi sumi o prepovedani proizvodnji oziroma prometu z mamili potrdili, saj sta jih v na zunaj povsem običajnih stanovanjskih hišah, ki nista odstopali od drugih v ulici, čakali pravi vrtnariji, v katerih se je bohotila konoplja.