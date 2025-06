Sredi Ljubljane oropal prodajalno, očividce prosijo za informacije

Danes okoli 11. ure je neznani storilec vstopil v eno izmed prodajaln v središču Ljubljane, z nevarnim predmetom zagrozil prodajalki in od nje zahteval prodajne artikle. Po prvih podatkih v dogodku ni bil nihče poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Prav tako še ni znano, kaj je osumljenec odnesel, saj o dogodku še zbirajo obvestila.

Po do zdaj znanih podatkih ga je menda pred prodajalno čakala še ena oseba, ki se je s kraja odpeljala s kolesom črne barve. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je storilec moški, star od 30 do 40 let, visok okoli 185 centimetrov, atletske postave. Oblečen je bil v belo kolesarsko majico in črne hlače, na glavi je imel kolesarsko čelado. S kraja se je s kolesom odpeljal v smeri Kongresnega trga.

Vse, ki bi kar koli vedeli o dogodku, pozivajo, da o tem obvestijo policijo na številko 113.