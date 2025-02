Štiri policiste obsodili zaradi uporabe solzivca in vodnega topa

Sindikat policistov Slovenije (SPS) podpira policiste, ki jih je okrajno sodišče obsodilo na večmesečne pogojne zaporne kazni, ker so na protestnem shodu proti takratni vladi 5. oktobra 2021 uporabili vodni top in solzivec, in jim bo zagotovil brezplačno pravno pomoč. »Vsi ti člani, ki so opravljali to delo, so delali pod okriljem vodstva posebne policijske enote,« je povedal predsednik Sindikata policistov Slovenije Adil Huselja.

Da ni sprejemljivo, da so policiste obsodili »v tako kompleksni zadevi« kar s kaznovalnimi nalogi, in to brez glavne obravnave, pa opozarja Rok Cvetko, predsednik Policijskega sindikata Slovenije (PSS). »Ne gre samo za prosto presojo policista v skladu z zakonom, na kar se sicer sklicuje sodišče, da bi morali vedeti in podobno,« je ošvrknil vsebino kaznovalnega naloga. Poudaril je, da je policijska intervencija potekala v množični kršitvi javnega reda in miru. »Prvo pravilo v takem primeru je, da se vse izvaja enotno, na ukaz. Vsi ukrepi so poenoteni in se izvajajo na podlagi ukaza tistega, ki ima širšo sliko celotnega dogajanja,« je dodal Cvetko.

Policisti ne morejo postati žrtveno jagnje za napačne odločitve nadrejenih, pravi Rok Cvetko. FOTO. Osebni arhiv

Podobno je opozoril tudi Huselja: »Nalog, ne da bi dobili povelje za to, ne bi smeli in ne bi mogli opravljati.« Čeprav policisti prevzemajo odgovornost za svoja ravnanja, Cvetko poudarja nesorazmerje: »Tisti, ki sprejema ukrepe, se izogne vsem posledicam, medtem ko podrejeni nosijo tako kazensko kot odškodninsko odgovornost za izvrševanje teh ukazov. Kar se nas tiče, je to absolutno nesprejemljivo. Policisti ne morejo postati žrtveno jagnje za napačne odločitve nadrejenih.«

Posebna vrsta kaznovanja

S posebnega oddelka specializiranega državnega tožilstva, ki preiskuje in kazensko preganja policiste ter uradne osebe s posebnimi pooblastili nasploh, so potrdili, da so prejeli sodbo okrajnega sodišča, izdano na podlagi kaznovalnega naloga. »Vsebinsko jo bomo lahko komentirali šele, ko bo oziroma če bo pravnomočna,« pravijo na posebnem oddelku.

»Kaznovalni nalog je posebna oblika sodbe v skrajšanem kazenskem postopku, ko sodišče od tožilstva prejme predlog za izdajo kazenskega naloga in dokaze, ki jih je zbralo tožilstvo oziroma policija,« je za Delo povedal odvetnik Blaž Kovačič Mlinar. Sodišče nato presodi, ali je izdaja take sodbe utemeljena. »Sodba je izdana brez zaslišanja, samo na podlagi listin. Če ima obdolženec interes, lahko poda ugovor in se ta sodba avtomatično razveljavi – zadostuje nestrinjanje, nato pa gre zadeva v normalen kazenski postopek.«