Štirje sodniki so kršili pravila

V dobrih treh letih, odkar je za izvedbo disciplinskih postopkov proti sodnikom pristojen sodni svet, je bila disciplinska odgovornost sodnikov ugotovljena v štirih disciplinskih zadevah, v štirih primerih so bili sodniki očitkov oproščeni, v enem pa je bil postopek zaradi umika predloga ustavljen. Štirje postopki so še v teku. Ker so se v dosedanjem delu disciplinskih organov pokazale nekatere pomanjkljivosti, nejasnosti oziroma celo ustavna spornost nekaterih zakonskih določb, se na tem področju pripravljajo spremembe.