Strelec z beograjske osnovne šole zaključil pričanje

Neuradno so fanta danes izprašali svojci ubitih in njegovi starši, ki so za to sami zaprosili sodnika.

Galerija V Beogradu se nadaljuje sojenje mladoletnemu Kosti. FOTO: Matija Habljak/pixsell

STA

Na sodišču v Beogradu se je danes v postopku proti njegovim staršem zaključilo pričanje mladoletnika, ki je maja lani na Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja v srbski prestolnici z očetovo pištolo ubil devet učencev in varnostnika, še šest oseb pa ranil, poročajo srbski mediji. Kosta K: Mama je kričala, kadar nisem bil najboljši Postopek je bil sicer zaprt za javnost. Po neuradnih informacijah so fanta danes izprašali svojci ubitih in njegovi starši, ki so za to sami zaprosili sodnika. Odvetnik družin žrtev Ognjen Božović je po obravnavi povedal, da je bila ta zelo čustvena in da je pred njimi uganka, ki jo je še treba razrešiti. »Verjamem, da bo to, kar smo slišali danes, pomemben korak k temu,« je dejal. Dodal je, da vstopajo v zaključno fazo zasliševanja prič, nakar bodo sodišču predstavljeni materialni dokazi. Odvetnica strelčeve mame Irina Borović pa je izjavila, da vzrok za zločin, ki se je 3. maja lani zgodil na Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja, zagotovo ne tiči v družini strelca, temveč v »številnih dejavnikih, ki jih je treba v celoti upoštevati«, rekoč da gre za fanta, ki je bil v času kaznivega dejanja v zgodnji mladosti. Na prvi obravnavi minuli teden naj bi 14-letnik po neuradnih informacijah močno obremenil starše, zlasti mater, ki naj bi od njega vselej zahtevala, da je v vsem najboljši, ko ni bilo tako, pa naj bi se jezila in kričala nanj. Domnevno je fant povedal tudi, da strelskega napada ne bi zagrešil, če ne bi imel pri roki očetovega orožja. Postopek se bo nadaljeval 1. novembra.