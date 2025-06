Sum pranja denarja in utaje davkov: hišne preiskave v Sloveniji in BiH

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) že od zjutraj po vsej Sloveniji opravljajo serijo hišnih preiskav. Kot poroča portal Necenzurirano, preiskujejo sume storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja, davčne zatajitve in pranja denarja. V zadevi je po neuradnih informacijah osumljenih več kot 50 ljudi, preiskave pa so menda zajele tudi Republiko Srbsko, kjer je vrsta slovenskih podjetnikov v zadnjih letih ustanovila podjetja zaradi davčnih razlogov.

Po neuradnih informacijah so kriminalisti zadevo sprožili na podlagi prijave finančne uprave (Furs), ki je pri nekaterih osumljencih opravila davčno-inšpekcijske preglede, pri tem pa zaznala sume kaznivih dejanj pri transakcijah med Slovenijo in državami nekdanje Jugoslavije, milijonske dvige gotovine in oškodovanje stečajnih mas podjetij, v katerih je bila država največji upnik, poroča omenjeni portal.

Po njihovih informacijah je prvi na seznamu osumljenih Robi Močnik, nekdanji direktor in lastnik podjetja Tapetništvo Credo iz Cerkelj na Gorenjskem. Furs mu je že julija 2022 zaradi suma davčnih nepravilnosti odvzel številko DDV, nekaj mesecev pozneje pa ga je poslal v stečaj. V tem postopku je država prijavila za kar okoli 1,8 milijona evrov terjatev. Furs je pri podjetju, ki se je ukvarjalo s prodajo odpadnih svinčenih akumulatorjev, opravil davčni nadzor pri kupcih in odkril nepravilnosti.

Močnik je bil tudi lastnik podjetja Super Credo Bell Invest iz Srbije, kjer je imelo podjetje Tapetništvo Credo po ugotovitvah stečajne upraviteljice dva bančna računa, enega od teh je prijavil Fursu, drugega pa ne. »Denar je končal tudi v Bosni in Hercegovini, natančneje na računih podjetij Frkov in Rom G iz Banjaluke. Pri drugem je Močnik eden od direktorjev. In prav v tem mestu danes potekajo tudi hišne preiskave,« piše Necenzurirano.

Portal N1 pa navaja policiste bosanske agencije za preiskave in zaščito (Sipa); ti so sporočili, da hišne preiskave v okviru primera MAT izvajajo na skupno šestih lokacijah na območju Banjaluke in Kostajnice. Povezane so s štirimi fizičnimi in tremi pravnimi osebami, preiskujejo pa jih zaradi suma kaznivih dejanj organiziranega kriminala in pranja denarja. Kot poročanje agencije še povzema N1, so bile pravne osebe iz Slovenije oškodovane v višini približno 2,5 milijona evrov.