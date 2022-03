Svojega znanca je brez povoda z nožem zabodel med spanjem

V nadaljevanju preberite:

Celjan Matjaž Onič, ki je v neprištevnem stanju septembra predlani poskušal umoriti 38-letnega znanca Petra Volaska, je višje sodnike zaman prosil, naj razveljavijo sodbo kolegov s prve stopnje. Ti so ga namreč poslali na zdravljenje, kjer tudi ostaja.

»Tam me bodo spet samo nafilali s tabletami. Ubiti me hočete, zato me tja pošiljate!« je marca lani na celjskem okrožnem sodišču bentil 54-letni Matjaž Onič. Ni se torej sprijaznil z dejstvom, da bo moral zaradi svojega dejanja na zaprti oddelek mariborske psihiatrične klinike. S pritožbo se je obrnil na celjsko višje sodišče in zahteval, da se sklep, v katerem mu je bil izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, ki se izvršuje v Enoti za forenzično psihiatrijo Oddelka za psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru, odpravi, kazenski postopek zoper njega pa ustavi. Ali pa se sklep spremeni in se mu izreče milejši varnostni ukrep oziroma naj sodišče vse skupaj razveljavi in zadevo vrne na prvo stopnjo.