Taksist vozil prehitro in vzel življenje mlademu pešcu

V nadaljevanju preberite:

Za tri leta se v zapor seli Zemir Hušidić, ker je 10. decembra 2016, ob 2.35 na prehodu za pešce na križišču Slovenske in Šubičeve ceste v Ljubljani do smrti zbil 18-letnega Žiga Rekarja. »Družina zaradi izgube sina neznansko trpi. Še dodatno pa jih je prizadelo, da je tudi po nesreči še vozil kot taksist, kot da se ne bi nič zgodilo,« je pred izrekom sodbe povedala pooblaščenka Žigove družine Tina Boštjančič. Dodala je, da se družina povsem zaveda, da jim ta postopek na sodišču ne bo vrnil sina in brata, pričakujejo pa, da jim bo vrnil vsaj malo duševnega miru.