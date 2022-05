Toplozračni balon zaneslo v električne kable

Operativno komunikacijski center Policijske uprave Murska Sobota so okoli 18.20 ure z regijskega centra za obveščanje obvestili, da bi naj bi v naselju Beltinci toplozračni balon med letenjem zaneslo v električne kable.

Policisti so na prizorišču nesreče ugotovili, da so bile v balonu tri osebe, in sicer nepoškodovane. Okoliščine nesreče skupaj s pristojnimi iz službe za preiskovanje letalskih nesreč, okrožnim državnim tožilcem in preiskovalnim sodnikom še preverjajo.

Del naselja je bil začasno brez elektrike. Stanovalci bližnjih hiš so po poročanju portala Sobotainfo povedali, da je balon sprva nenadoma izgubil višino in trčil v električno napeljavo, kar ga je tudi poškodovalo. Nato se je znova dvignil za nekaj metrov, na tla so ga nato z vrvmi potegnili očividci, ki so priskočili na pomoč. Zasilno je moral pristati na dvorišču ene izmed tamkajšnjih hiš.