Tožilstvo o dosmrtni kazni: sodba bo prispevala k razvoju sodne prakse

Odločitev vrhovnega sodišča, da v primeru trojnega morilca Silva Drevenška sledi pritožbi tožilstva in mu dosojeno tridesetletno kazen spremeni v dosmrtno zaporno kazen, predstavlja prvo pravnomočno dosojeno kazen pri nas. Vrhovno sodišče je z odločitvijo spremenilo odločitev ptujskega okrožnega in mariborskega višjega sodišča.

»Obravnavana zadeva po svoji vsebini v marsičem odstopa od dosedanjih podobnih primerov. Ta odmik se kaže v zaporednosti treh najhujših kaznivih dejanj, storjenih v zelo hudih obtoževalnih okoliščinah, pri čemer ne gre spregledati prisotnosti mladoletne osebe ob izvršitvi teh dejanj,« so danes sporočili iz vrhovnega državnega tožilstva.

Kot so dodali, dosmrtno zaporno kazen predlagajo redko in v izjemnih okoliščinah, »ki delajo določena kazniva dejanja še posebno težka«. »Gre za zakonsko predvideno kazensko sankcijo, pri čemer je tožilec vezan na ustavo in zakon,« so zapisali in izrecno poudarili, da je državna tožilka ob podaji predloga kazni skrbno pretehtala vse olajševalne in oteževalne okoliščine.

Silvo Drevenšek je na božični dan najprej umoril svojo nekdanjo partnerko, nato pa pred očmi svojega predšolskega sina še njena starša. FOTO: Aleš Andlovič

»V obrazložitvi predmetne sodbe so podana konkretna merila v zvezi z okoliščinami, ki razmejujejo kaznivo dejanje umora od kaznivega dejanja uboja, zaradi česar bo ta sodba gotovo prispevala k razvoju nadaljnje sodne prakse,« dodajajo na tožilstvu.

Ob izreku dosmrtne zaporne kazni je senat vrhovnega sodišča, kot smo poročali, »upošteval izjemno vztrajnost, odločnost, visoko motiviranost in brutalnost obtoženca pri izvršitvi kaznivih dejanj. Upošteval je tudi njegovo neprimerno in neprilagojeno vedenje ter akutno zlorabo alkohola v obdobju pred izvršitvijo kaznivih dejanj, prav tako pa dejstvo, da je obtoženec dejanja načrtoval in oškodovancem grozil, da ni pokazal obžalovanja in da je sposoben dejanje ponoviti«.

Kot pomembno oteževalno okoliščino je senat vrhovnega sodišča prav tako upošteval hudo travmatiziranost družinskih članov, še zlasti obtoženčevega sina, ki je bil navzoč pri umoru starih staršev in je zaradi obtoženčevih ravnanj ostal trajno prikrajšan za odraščanje z mamo. Prav tako je senat upošteval hude posledice za sina oškodovancev, ki je ostal brez obeh staršev in edine sestre.