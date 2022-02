Tožilstvo za vardista zahteva strožjo kazen

V nadaljevanju preberite:

Tudi včerajšnja seja mariborskega višjega sodišča, kjer 54-letni Vlado Čehić izpodbija obsodilno sodbo zaradi spolne zlorabe slabotne osebe, je tako kot sojenje na prvi stopnji potekala za zaprtimi vrati. Višji sodniki bodo svojo odločitev sporočili pisno.

Neuradno smo izvedeli, da je Čehićev odvetnik Janez Lovrec višjim sodnikom predlagal, naj njegovega klienta oprostijo. Višji tožilec Zoran Klinc pa po drugi strani, da naj ga senat spozna za krivega posilstva (namesto milejšega kaznivega dejanja spolne zlorabe slabotne osebe) in mu izreče višjo kazen. Neuradno je govora, da se predlog giblje blizu štirih let.

Vidnejši član samooklicane Štajerske varde je moral na zatožno klop zaradi dogodka po protestu na Trgu svobode v Mariboru 18. aprila lani, ki se ga je udeležil s še nekaterimi člani varde in na katerem je bilo tudi komaj polnoletno dekle. To naj bi pozneje potožilo policistom, da jo je obdolženi povabil k sebi domov in ji ponudil alkohol, nato pa ji je brez njene privolitve storil silo.