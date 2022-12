Trčenje s tovornim vozilom usodno za voznika avtomobila

Ob 17.18 je na avtocesti Ljubljana–Obrežje pri kraju Zaloke na področju občine Krško prišlo do naleta osebnega vozila v tovorno vozilo s priklopnikom, poroča portal Uprave RS za zaščito in reševanje.

Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili ponesrečene osebe, odklopili akumulator in z vpojnimi sredstvi nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Voznik osebnega vozila je podlegel poškodbam na kraju nesreče.