Trije mladci so od podjetnika hoteli izmolsti 30 tisoč evrov

V nadaljevanju preberite:

»Plačaj 30 tisoč evrov, sicer …« je bil začetek pisma, ki ga je lanskega avgusta v svojem nabiralniku našel Rogožan, sicer ugledni podjetnik. Pismu so bile priložene fotografije iz njegovega intimnega življenja. Toda ob primopredaji denarja so udarili člani specialne policijske enote. Trojici domačinov grozi od enega do osmih let zapora zaradi izsiljevanja.