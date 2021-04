Trk je bil usoden za motorista

Ob pol 12. uri se je na regionalni cesti med Divačo in Senožečami zgodila hujša prometna nesreča. Udeležena sta bila voznica osebnega avtomobila in motorist.



Kot so sporočili s koprske policijske uprave, je 52-letni motorist iz Izole skupaj s sopotnico, 60-letnico iz Lucije, peljal od Divače proti Senožečam. Pred njima je vozila 71-letna voznica osebnega avtomobila iz Ankarana. Ko je ta zavijala levo, je zmanjšala hitrost, v tem trenutku pa je motorist trčil v zadnji del avtomobila.



Voznik motorja je v nesreči umrl, sopotnica se je huje poškodovala in so jo odpeljali na zdravljenje v izolsko bolnišnico.



Cesta je bila zaradi ogleda in odstranjevanja nesreče zaprta do 14.45 ure.

