Ugrabil je Mariborčanko in jo zadrževal dva dni

Hrvaški državljan Aleksandar Miljuš se je na Štajersko preselil pred nekaj leti ter kaj kmalu postal strah in trepet žensk na Dravskem polju; največ grehov si je nakopal leta 2019. Zaradi ropov in posilstva na Dobu prestaja več kot petletno kazen, zdaj pa mu sodijo še zaradi ropa, dveh tatvin in ugrabitve.

Proces se bliža koncu, v teh dneh pa na obravnavi prek videokonference ni hotel sodelovati, potem ko ga pazniki zaradi kadrovske stiske z Doba niso pripeljali na mariborsko okrožno kazensko sodišče. Sodnik Gregor Pograjc je zato nadaljevanje sojenja preložil na 5. marec.

Ugrabil je žensko, da bi se polastil njenega denarja in avta. Proces se bliža koncu, naslednji narok je 5. marca. Obtoženec krivde ne priznava, doslej se ni zagovarjal.

Filmska ugrabitev

Po poročanju Večera je bil akter filmske ugrabitve v Mariboru. Kot trdi tožilstvo, je 25. septembra 2019 zgodaj zjutraj v garažni hiši v Klinetovi ulici v Mariboru ženski zagrozil s pištolo in jo ugrabil z namenom, da se polasti njenega avtomobila ter prihrankov na bančnem računu. »Naenkrat je odprl, sedel na zadnji sedež v avtu, mi prislonil pištolo na tilnik in ukazal, da upoštevam navodila,« se je spominjala Mariborčanka.

Ukazal ji je, naj ga odpelje v Stražunski gozd. Tam je od nje zahteval, da ugasne mobilni telefon, mu izroči bančno kartico, mu pove PIN-kodo ter mu da osebno izkaznico. Potem jo je zvezal s plastičnimi zategami in jo prisilil, da je legla v prtljažnik. Govoril je, da jo bo, če bo od šefov dobil naročilo za likvidacijo, ustrelil ali uprizoril njen samomor. Kot je pozneje pripovedovala Mariborčanka, se ji je ugrabitelj predstavil kot plačani morilec in član mednarodne kriminalne združbe, ki je z nalogo, da jo ugrabi, prišel iz Švice.

Dejal ji je, da je bilo na njen bančni račun nakazanih 80.000 evrov in da mu bo njegova nadrejena dala navodila, kako naj pride do denarja ter kaj naj potem naredi z njo. Ker pa je bila Mariborčanka zaposlena v Družbi za upravljanje terjatev bank in je bila deležna izobraževanj o pranju denarja, se ji je zdela zgodba, ki ji jo je natvezel neznanec, povsem verjetna, celo »tipična o pranju denarja«.

Miljuš je žensko zadrževal kar dva dni, v nekem trenutku pa se je odločila, da ga bo poskušala pregovoriti, naj jo izpusti. Prepričevala ga je, da ji bo zmanjkalo inzulina in da je menjava inzulinske črpalke tako zahtevna, da pri tem potrebuje pomoč. Zato jo bo kdo od bližnjih začel pogrešati in jo bo potem verjetno iskala tudi policija.

Miljuš se je odločil, da jo izpusti, a ji zabičal, da ne sme na policijo. Nekaj je hotel za garancijo, zato ji je rekel, da mora nanj prepisati svoj avtomobil. Ko je privolila in to tudi storila, jo je nekje v Zrkovcih iz njene škode premestil v prtljažnik drugega avtomobila ter jo odpeljal nazaj na mesto, kjer jo je ugrabil. Ko jo je končno izpustil, je Mariborčanka poklicala policijo in opisala svojo moro.

Obtožena tudi pajdašica

Hrvata so policisti aretirali in ga ovadili zaradi ugrabitve Mariborčanke ter zaradi kraje v njeno škodo, saj jo je torej prisilil, da je nanj prepisala svoj avtomobil. Tožilci mu očitajo še rop v Marketu Betka v mariborskem naselju Brezje in tatvino avtomobila v Rošpohu.

Po besedah Mariborčanke je bil njen ugrabitelj ves čas na telefonski zvezi z neko žensko, ki jo je imenoval Irena. Šlo je za Ireno Ajdnik, ki so jo tožilci ravno tako obtožili sodelovanja pri ugrabitvi in tatvini avtomobila v Rošpohu. Med postopkom so očitek o ugrabitvi umaknili iz obtožbe, zdaj ji torej sodijo le še zaradi sostorilstva pri tatvini volkswagna beetla v Rošpohu. Priznala je, da je bila z obtoženim v tem kraju, a vztraja, da s tatvino ni imela nič.

Miljuš, ki naj bi torej iz Rošpoha odpeljal beetla in se z njim vozil, dokler mu ni zmanjkalo goriva, tega očitka in vseh drugih na svoj račun ne priznava. Doslej se ni zagovarjal.