Ujeli Slovenca z mamili in praznimi potrdili o cepljenju

Hrvaški policisti so pri redni kontroli prometa v petek prijeli 22-letnega Slovenca, ki je med policijskim pregledom iz avtomobila vrgel mamila in prazna potrdila o cepljenju ter nato pobegnil, je danes sporočila varaždinska policija. Moškega so policisti hitro ujeli na parkirišču v Varaždinu. Izkazalo se je, da gre za 22-letnega slovenskega državljana, ki brez urejenega dovoljenja biva v Varaždinu.

Policisti so v preiskavi odkrili zavrženo platneno vrečko, napolnjeno z marihuano, ki je bila težka 964 gramov, dve papirnati ovojnici s skupno 32 praznimi potrdili o cepljenju s cepivom AstraZeneca ter še en paket s 1042 grami marihuane.

Moškega so odpeljali na policijsko postajo, kjer so opravili preiskavo zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z mamili.