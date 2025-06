Dvomi, da so trije otroci, ki jih je rodila v Novem mestu, umrli po rojstvu

Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja o primerih ukradenih otrok je danes kot pričo zaslišala Marijo Šiško, ki dvomi, da so trije otroci, ki jih je rodila v 70. letih v novomeški bolnišnici, umrli takoj po rojstvu, kot so ji rekli. V prepričanju, da so otroci živi, jo utrjuje dejstvo, da so se vsi rodili brez zapletov.

Šiško je v 70. letih minulega stoletja rodila pet otrok. Drugi in zadnji, ki sta se rodila v ljubljanski porodnišnici, sta ostala živa, trije, ki so se rodili v novomeški bolnišnici, pa so po rojstvu umrli.

Prvega otroka je rodila septembra 1972. »Slišala sem ga zajokati, nato so ga, ne da bi ga videla, odnesli, mene pa premestili k ostalim mamicam,« je danes pripovedovala svojo zgodbo.

Vsem mamicam so nato prinesli otroke, le njenega ni bilo. Ko je vprašala osebje, kje je otrok, so ji povedali, da je z njim nekaj narobe in da so ga odpeljali v Ljubljano na preiskavo. Čez nekaj dni pa je izvedela, da je otrok umrl. Od medicinske sestre je izvedela, da naj bi se otrok napil krvi, od zdravnika pa, da je imel povečano ledvico.

Ko sta z možem želela do otroka, ga na patologiji ni bilo, namesto tega naj bi ga pokopali na pokopališču v Šmihelu, kot naj bi ji dejali v bolnišnici. Medtem v mrliškem listu piše, da je pokopan v Ločni, je dejala.

Govorice o trgovini z novorojenčki za 60.000 mark

Oktobra 1977 je rodila svojega tretjega otroka, deklico, ki pa je še isti dan umrla. »Diagnoza je bila ista kot pri prvemu otroku. Povedali so mi, da so jo poslali v Ljubljano, kjer je umrla, ker je imela povečana jetra in ledvico,« je povedala Šiško. V to dvomi, saj so ji to povedali, še preden je bila opravljena obdukcija.

Podobno se je zgodilo tudi z njenim četrtim otrokom, ki se je rodil leta 1978. Kot pravi, je otrok zajokal normalno, čez čas pa je izvedela, da je umrl. Tudi njega naj bi poslali v Ljubljano, imel naj bi povečano vranico in jetra. A sama meni, da se otrok s takimi okvarami ne bi normalno razvil, ob rojstvu pa tehtal več kot 3500 gramov in bil dolg 51 centimetrov.

Sumljivo se ji zdi predvsem dejstvo, da je izgubila vse tri otroke, ki jih je rodila v novomeški bolnišnici. Še toliko bolj, ker so, kot je izpričala, krožile govorice o trgovini z novorojenčki, ki da naj bi se prodajali za 60.000 mark.