Ob deseti uri se bodo z minuto molka poklonili žrtvam

Po včerajšnji hudi tragediji v Gradcu, kjer je 21-letnik, nekdanji dijak, na gimnaziji ubil deset ljudi, se bodo z minuto molka danes v Avstriji ob 10. uri, to je ob času, ko je prišlo do streljanja, poklonili vsem žrtvam. Od danes se v sosednji Avstriji začenja tudi tridnevno žalovanje, zastave na Hofburški palači na Dunaju, kjer ima svoj urad predsednik Alexander Van der Bellen, bodo spuščene na pol droga. Številni za danes načrtovani javni dogodki so odpovedani ali prestavljeni, nekateri pa bodo potekali v spremenjeni obliki. Šola, kjer se je zgodil napad, bo do nadaljnjega ostala zaprta, poroča BBC.

Avstrijski kancler Christian Stocker je v torek po strelskem napadu razglasil tri dni žalovanja. Na torkovem spominskem večeru so prebivalci Gradca dejali, da želijo glavni mestni trg spremeniti v morje sveč – in to jim je tudi uspelo. Kot poroča BBC, se je včeraj v središču zbrala ogromna množica ljudi, predvsem mladih, nekateri sami, drugi naslonjeni na ramena prijateljev in bližnjih, ki so se v šepetajoči tišini prižigali sveče, jokali ali stali v molitvi ali premišljevanju.

Avstrija žaluje. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Nato so počasi stopili naprej in izročili sveče prostovoljcem, ki so jih skrbno razporedili po stopnicah vodnjaka. Vodnjak nadškofa Johanna je znan kot srce starega mestnega jedra Gradca, pred mestno hišo. V torek zvečer je postal simbol žalosti in solidarnosti avstrijskega ljudstva.

Napad se bo v zgodovino zapisal kot najhujši tovrstni napad v Avstriji. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Motiv še ni znan

Napad je glede na ugotovitve policije zagrešil 21-letnik z območja Gradca. Gre za nekdanjega učenca šole, ki je sicer ni končal. Streljal je z dvema vrstama orožja: dolgocevnim in pištolo, ki si jo je zakonito priskrbel pred nekaj dnevi. Streljal naj bi v dveh razredih. Po napadu je v toaletnih prostorih storil samomor. Motiv za napad še ni znan, kot so že včeraj poročali mediji, naj bi bil 21-letnik žrtev medvrstniškega nasilja.

Stocker je dogodek označil za nacionalno tragedijo. Dejal je, da je bil torek »temen dan v zgodovini naše države«. »Šola je več kot le kraj za učenje – je prostor zaupanja, varnosti in prihodnosti,« je dejal na novinarski konferenci ter dodal, da je bil ta varni prostor »skrunjen«. »V teh težkih urah je človečnost naša največja moč,« je poudaril. Napad je »zadel našo državo naravnost v srce«, je dejal Stocker takoj po dogodku. »To so bili mladi ljudje, ki so imeli vse življenje še pred seboj.«

Predsednik Alexander Van der Bellen pa je sporočil, da te grozote ni mogoče opisati z besedami in da celotna Avstrija žaluje. Napad se bo v zgodovino zapisal kot najhujši tovrstni napad v Avstriji.

Sožalje državi so ob tem dogodku izrekli številni evropski voditelji, vključno s slovenskim državnim vrhom. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Sožalje državi so ob tem dogodku izrekli številni evropski voditelji, vključno s slovenskim državnim vrhom. Tudi Slovenijo je napad, ki se je zgodil v naši bližnji okolici, hudo pretresel.

Napad je glede na ugotovitve policije zagrešil 21-letnik z območja Gradca. Gre za nekdanjega učenca šole, ki je sicer ni končal. FOTO: Alex Halada/AFP

Kdo so bile žrtve?

Avstrijski notranji minister Gerhard Karner včeraj zaradi spoštovanja do svojcev žrtev ni hotel govoriti o njih. Je pa popoldne potrdil, da je v napadu umrlo deset ljudi, šest žensk in štirje moški, vključno z napadalcem. Kasneje je bila potrjena še ena smrtna žrtev, in sicer je šlo za žensko, piše BBC. Ranjenih je bilo dvanajst ljudi, stanje najmanj dveh je bilo včeraj kritično. BBC danes povzema poročanje agencije APA, ki je zapisala, da je umrlo sedem dijakov.