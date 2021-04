Utajila kar 440.000 evrov dohodnine

Kriminalisti Policijske uprave Koper so konec marca 2021 na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo proti 44-letni občanki Ilirske Bistrice, in sicer zaradi utemeljenega suma storitve dveh kaznivih dejanj davčne zatajitve.



Kot so pojasnili na Policijski upravi Koper, so preiskavo začeli na podlagi naznanila finančne uprave. V predkazenskem postopku so ugotovili, da osumljena leta 2014 in 2015 Fursu ni prijavila več kot 900.000 evrov dohodkov in tako utajila okoli 440.000 evrov dohodnine.



Dohodke si je osumljenka takrat kar sama izplačevala z bančnega računa družbe, na podlagi pooblastila za dostopanje do elektronske banke družbe, čeprav v tej družbi ni bila zaposlena, prav tako ni bila nikoli njena zastopnica oziroma lastnica.



Za kaznivo dejanje je predpisana kazen od enega do osmih let zapora.

