V delovni nesreči umrl 18-letnik

Popoldne je med kopanjem linije za optični kabel v Šmartnem v Goriških Brdih prišlo do delovne nesreče, v kateri je umrl komaj 18-letni delavec, državljan Kosova, je za STA povedal tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik.



Nesrečni delavec je okrog 16.45 vozil izkopani material z delovnim strojem prekucnikom vzvratno na približno pol kilometra oddaljeno deponijo pod vasjo. Pri vožnji po makadamski poti je z levimi kolesi zapeljal na neutrjeno bankino in od tam pod cesto. Pri tem ga je vrglo s stroja, ki je zapeljal preko njega in se po 25 metrih ustavil v bližnjem gozdu.



18-letnik je bil tako hudo poškodovan, da je umrl na mestu nesreče.



O delovni nesreči sta bila obveščena preiskovalni sodnik novogoriškega okrožnega sodišča in pristojno državno tožilstvo, prav tako je bil o dogajanju obveščen delovni inšpektorat.

