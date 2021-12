V eksploziji bombe iz druge svetovne vojne ranjeni štirje ljudje, eden huje

Na gradbišču blizu glavne železniške postaje v Münchnu je danes eksplodirala bomba iz druge svetovne vojne, pri tem pa so bili štirje ljudje ranjeni, med njimi eden huje, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila služba za nujne primere.

Bavarski notranji minister Joachim Herrmann je sporočil, da so delavci med vrtanjem opoldne zadeli bombo, težko 250 kilogramov, ki je eksplodirala.

FOTO: Andreas Gebert/Reuters

Zaradi eksplozije je bil več ur prekinjen železniški promet. Po navedbah gasilske službe se je eksplozija zgodila v bližini železniškega mostu.

FOTO: Christof Stache/AFP

Približno 75 let po drugi svetovni vojni je Nemčija še vedno posejana z neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, ki jih pogosto odkrijejo med gradbenimi deli. Vendar pa strokovnjaki nadzorovano razstrelijo večino bomb, preden eksplodirajo.

FOTO: Christof Stache/AFP

Lani so na bodoči lokaciji Tesline prve evropske tovarne, tik pred Berlinom, našli sedem bomb iz druge svetovne vojne. V Kölnu in Dortmundu so lani prav tako deaktivirali več bomb iz druge svetovne vojne.