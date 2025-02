Požar v Slovenia Eco Resortu: lastnik sumi podtikanje, policija preiskuje

V Godiču v občini Kamnik je v nedeljo zjutraj v celoti pogorelo gospodarsko poslopje Slovenia Eco Resorta, v katerem so bili kmetijska mehanizacija in orodje. Kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, so bili o požaru obveščeni v nedeljo nekaj po 6. uri, poleg gospodarskega poslopja, ki je v celoti pogorelo, je bilo poškodovano tudi osebno vozilo, ki je bilo parkirano v bližini.

Nastalo je za več deset tisoč evrov materialne škode, nihče pa v požaru ni bil poškodovan, so navedli na Policijski upravi Ljubljana. Lastnik Slovenia Eco Resorta Matjaž Zorman je prepričan, da je bil požar podtaknjen. »Ob 5.07 je neznani storilec zanetil požar na gospodarskem poslopju v Slovenia Eco Resort,« je sporočil v nedeljo prek družbenega omrežja Facebook. Kot je dodal, je bilo poslopje zavarovano, upa pa, da bo policija našla domnevnega storila. Na policiji njegovih sumov sicer niso potrdili.

Včeraj popoldne pa je zagorelo v hiši v Srednjih Jaršah v domžalski občini, požar se je z ostrešja razširil na celotno prvo nadstropje, ena oseba je zaradi vdihavanja dima potrebovala zdravniško pomoč. V hiši sta bili sicer dve osebi. V požaru je nastalo za več deset tisoč evrov materialne škode.

Vzrok nobenega od požarov še ni znan, kriminalistično-forenzična preiskava še poteka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še napovedali na ljubljanski policijski upravi.