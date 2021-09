V hudi prometni nesreči umrla 13-letna potnica

Nekaj pred eno uro zjutraj se je na avtocestnem odseku pri Celju zgodila huda prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla. Kot so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR), je voznik z osebnim vozilom med odsekom Celje center in Celje zahod v smeri proti Ljubljani trčil v zaščitno ograjo. S Policijske uprave (PU) Celje so sporočili, da je v trčenju umrla mladoletna sopotnica voznika, gre za državljanko Ukrajine.



30-letni voznik, državljan Ukrajine, je vozil po desnem prometnem pasu avtoceste v smeri proti Ljubljani. Med izvozoma Celje center in Lopata je iz neznanega razloga zapeljal na odstavni pas, nato na travnato površino in brez zaviranja trčil v stebra kovinske odbojne ograje. Pri trčenju je vozilo bočno zavrtelo tako, da je kovinska odbojna ograja prebila zadnja leva vrata vozila, so še zapisali pri PU Celje.



Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrla 13-letna potnica, ki je sedela na zadnjem sedežu. 30-letni voznik se je v trčenju hudo poškodoval. 39-letna sopotnica na sprednjem sedežu, prav tako državljanka Ukrajine, v prometni nesreči ni bila poškodovana.

Letošnja osemnajsta smrtna žrtev

Kot izhaja iz poročila URSZR, so gasilci PGE Celje na kraju dogodka eno osebo rešili iz vozila, preostali dve oskrbeli in nudili pomoč reševalcem, policiji in cestnemu podjetju. Reševalci NMP Celje so nudili prvo pomoč trem poškodovanim, eno osebo so prepeljali v celjsko bolnišnico, ena oseba pa je preminula na kraju nesreče.



To je letošnja osemnajsta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje. Lani v istem obdobju je na našem območju v šestih prometnih nesrečah umrlo sedem ljudi.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji