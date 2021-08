V hudi prometni nesreči umrla ena oseba

S policijske uprave (PU) so sporočili, da se je na avtocesti med Pernico in Mariborom pred razcepom Dragučova zgodila huda prometna nesreča. Trčili sta dve vozili. Kot so še dodali, je ena oseba v nesreči umrla, še dve sta ukleščeni v vozilu.



Na kraju so policisti, reševalci in gasilci, ki rešujejo poškodovane. Pomurska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Pernico in razcepom Dragučova proti Mariboru ter v nasprotni smeri vozni pas pred priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi, piše na spletni strani prometno-informacijskega centra. Na kraj prometne nesreče se odpravljata dežurna preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Mariboru in dežurna državna tožilka iz ODT v Mariboru.



Več informacij bodo policisti sporočili kasneje.



Na tem odseku je nekaj po 11.30 vozilo peljalo v napačno smer. Ali je nesreča povezana s tem, še ni znano.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji