Na pobočje Etne strmoglavil kanader, pilota pogrešana

Italijanske oblasti so v četrtek sporočile, da je na pobočje ognjenika Etna strmoglavilo gasilsko letalo kanader in da reševalne ekipe iščejo oba pilota. Danes so sporočili, da so pilota uradno razglasili za pogrešana, upanja, da bi ju našli živa, pa je vse manj, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Med gašenjem gozdnega požara v italijanski pokrajini Catania na Siciliji je na pobočje vulkana Etna strmoglavilo gasilsko letalo Canadair,« je v četrtek po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na Twitterju sporočila lokalna gasilska brigada.

»Po nesreči je bilo slišati več eksplozij. Letalo je bilo uničeno, gasilci in reševalci pa iščejo oba pilota,« je v četrtek povedal Salvatore Cocina, regionalni direktor civilne zaščite, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Oba italijanska pilota, 58-letnega Mattea Pozzolija in 62-letnega Roberta Mazzoneja, so danes identificirali in razglasili za pogrešana, upanja, da bi ju našli živa, pa je vse manj.