V jeklarni Sij Metal Ravne eksplodiralo pri čiščenju žlindrne jame

Zjutraj ob 8.52 sta na Ravnah na Koroškem eksplodirala žlindra in tekoče jeklo v peči, poroča uprava za zaščito in reševanje. Nesreča se je zgodila v jeklarni družbe Sij Metal Ravne ob Koroški cesti.V nesreči sta se poškodovala dva delavca, ki so ju oskrbeli reševalci Zdravstveno-reševalnega centra Koroške. Huje poškodovanega so s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu medicinskega osebja Helikopterske nujne medicinske pomoči Maribor prepeljali v UKC Maribor. Gasilci Koroškega gasilskega zavoda z Raven na Koroškem so požar pogasili in nudili pomoč reševalcem.Kot piše STA, je eksplozija nastala pri čiščenju žlindrne jame pod elektroobločno pečjo. Delo na tej peči je trenutno ustavljeno, kraj dogodka je zavarovan, delavci pa umaknjeni na varno. Ker preiskava nesreče še poteka, v skupini Sij (Slovenska industrija jekla) škode še ne morejo oceniti.