Ob zažganem kontejnerju za teste našli pozive k ustavitvi »PCT terorja«

Poškodovani so bili tudi trije avtomobili. FOTO: PGD Kamnik

Na kraju požara so gasilci našli tudi liste z napisi, ki pozivajo k svobodi ljudstva in ustavitvi »PCT terorja«. FOTO: PGD Kamnik

V Kamniku je ponoči nekaj čez eno uro zjutraj v ulici Fužine zagorel manjši leseni objekt, ogenj pa se je razširil na kontejner, kombi in osebni vozili, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Zagorel je kontejner za opravljanje hitrih testov na novi koronavirus, so za STA in za Delo potrdili pri Prostovoljnem gasilskem društvu Kamnik.Na kraju je posredovalo šest gasilcev PGD Kamnik, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila ter zavarovali kraj. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode, so dodali na policiji.Na kraju požara so gasilci našli tudi liste z napisi, ki pozivajo k svobodi ljudstva in ustavitvi »PCT terorja«. »Ljudstvo vam bo sodilo za vaše zločine, zelo kmalu,« je še zapisano na listih.Vzrok požara še ni znan, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil in preverjanje okoliščin dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Kot piše Kamnik.info, napisi nakazujejo, da je zagotovo šlo za požig. Kot dodajajo, je po prvih domnevah neznani storilec najverjetneje z vnetljivo tekočino polil leseno testno hiško, s katere se je močan ogenj razširil še na testni zabojnik in v bližini parkirana vozila. Sprejemna lesena hiška je v požaru popolnoma zgorela, močno poškodovan oziroma uničen je kontejner, ogenj pa je poškodoval tudi tri v bližini parkirana vozila. Po podatkih Kamnik.info je eno vozilo najbrž uničeno, dve vozili pa sta poškodovani. Kot piše Spin na svoji spletni strani, je ogenj poškodoval še dve drevesi.Pred kratkim so v Kamniku zabeležili požige in mazanje plakatov s pozivi k cepljenju.